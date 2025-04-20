أجراس القيامة تدق.. تفاصيل احتفالات عيد الفصح بكنائس الأراضي المحتلة

احتفلت الكنائس المسيحية في الأرض المقدسة، التي تتبع التقويمين الغريغوري واليولياني، بعيد الفصح المجيد، أعظم أعياد المسيحية، وسط أجواء روحية مهيبة شارك فيها رؤساء الكنائس، رجال الدين، الحجاج، والزوار من مختلف الطوائف والمناطق.





كنيسة القيامة: نور القيامة يضيء القبر المقدس



ترأس الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، قداس الفصح المجيد واحتفال “النور المقدس” داخل كنيسة القيامة. وألقى عظة مؤثرة حول قيامة السيد المسيح، أكد خلالها:

“المسيح قام… حقًا قام”.

شاركه القداس عدد من كبار رجال الدين، من بينهم المطران وليم الشوملي، المطران بولس ماركوتسو، والقاصد الرسولي أدولفو تيتو يلانا، وبحضور حاشد من الرهبان، الراهبات، والمؤمنين.







أمسية القيامة في كنيسة المخلص: ترانيم وإيمان حي



وفي كنيسة المخلص الراعوية للاتين بالقدس، أُقيمت العشية الفصحية بمشاركة الأب أمجد صبارة ولفيف من الكهنة. واختُتمت الأمسية باستعراض كشفي صامت لمجموعة كشافة الكاثوليك العرب، حمل أجواء الفرح رغم التحديات السياسية.







بيت حنينا تصدح بترانيم القيام في مركز تراسنطا الرعوي ببيت حنينا، ترأس الأب روفائيل تيم القداس الاحتفالي بمشاركة الشمامسة، والراهبات، وأبناء الرعية، رافعين الترانيم والصلوات قائلين:

“المسيح قام… حقًا قام”.









أريحا تستقبل العيد في كنيسة الراعي الصالح

حيث أقيم في كنيسة الراعي الصالح للاتين في أريحا قداس كبير ترأسه الأب ماريو حتشيتي، بحضور وجهاء المدينة والحجاج الإيطاليين والبولنديين، تخلله استعراض كشفي في ساحة الكنيسة.









غزة: صلاة في زمن الحصار

ففي غزة، وعلى الرغم من الحصار، أُقيم قداس الفصح في كنيسة العائلة المقدسة، ترأسه الأب رفائيل رومانلي، ودعا في عظته للصلاة من أجل أهل غزة والسلام العادل. شارك فيه أبناء الرعية المحاصرين وطلاب مدرسة الأحد.









أصوات القيامة في كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك



حيث ترأس المطران مار افرام سمعان قداس الفصح في كنيسة مار توما بالقدس، وشاركه المطران بطرس ملكي في عظة حول معاني القيامة. امتلأت الكنيسة بصلوات وترانيم “المسيح قام”.











الكنيسة الإنجيلية اللوثرية: قداس في قلب القدس

ترأس المطران منيب يونان قداس الفصح في كنيسة الفادي الإنجيلية اللوثرية، بمشاركة القس سني إبراهيم عازر، وحضور دبلوماسي أوروبي لافت.









الأسقفية العربية تحتفل في كاتدرائية القديس جورج



ففي كاتدرائية القديس جورج، ترأس رئيس الأساقفة حسام نعوم قداس القيامة بحضور سفراء وقناصل ومؤمنين من القدس والمنطقة، مؤكدًا على رسالة السلام والقيامة.



الناصرة وكفر كنا: أعياد الإيمان في الجليل



كنيسة البشارة في الناصرة

حيث شهدت كنيسة البشارة قداسًا حاشدًا ضم آلاف المؤمنين. قاد الصلاة كهنة فرنسيسكان، وسط ترانيم وفرح القيامة.



كنيسة قانا الجليل في كفر كنا

حيث احتفل أبناء الرعية اللاتينية بقداس الفصح في “كنيسة المعجزة الأولى”، مع عظة ركزت على أهمية السلام الإقليمي في سوريا والعراق وفلسطين.







الكنائس الأرثوذكسية… فرح القيامة وفق التقويم الشرقي

الروم الأرثوذكس: “جلوة البطريرك” تضيء درب القيامةترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث موكب “جلوة البطريرك”، من البطريركية حتى كنيسة القيامة، وسط صلوات بلغات متعددة ومشاركة واسعة من أبناء الطائفة والرهبان.





الأرمن الأرثوذكس: قداس الفصح في كاتدرائية مار يعقوب

احتفل البطريرك نورهان مانوغيان بالقداس بحضور كبار الأساقفة الأرمن والوافدين من العالم، وأقيمت دورة تقليدية في ساحة الكاتدرائية.









السريان الأرثوذكس: ترانيم القيامة تتردد حول القبر المقدس

في كنيسة القديس نيقوديموس، ترأس المطران مار أنتيموس جاك يعقوب قداس الفصح بمشاركة الشمامسة والجوقات، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء الطائفة.









الاقباط الأرثوذكس: ترانيم قبطية في كنيسة القيامة ترأس الأنبا أنطونيوس قداس الفصح بمشاركة كهنة من القدس، وممثلين عن السفارة المصرية، ومئات الحجاج من مصر والمهجر.











الاحباش الأرثوذكس: احتفال أفريقي بالقيامة في دير السلطان



احتفل الأحباش بقداس الفصح في كنيسة الملاك بدير السلطان، بقيادة المطران أبا أمباكوب، وبمشاركة واسعة من الجالية الإثيوبية والحجاج.









الروم الأرثوذكس في أريحا: بهجة القيامة في كنيسة النبي أليشع

ترأس الأرشمندريت فيلومينوس قداس الفصح بمشاركة حاشدة من أبناء الطائفة والزوار من عدة دول، وتخلله دورات احتفالية وتراتيل القيامة.











غزة تحتفل رغم الجراح: قداس في كنيسة القديس بورفيريوس

في ظل الحصار، ترأس رئيس أساقفة طبريا ألكسيوس القداس في كنيسة القديس بورفيريوس بحضور المؤسسات الكشفية والأهالي، مؤكدين فرح القيامة وسط الألم.







الناصرة تختتم بأصوات ترانيم الأرثوذكس في كنيسة البشارة

اختتمت الاحتفالات في الناصرة بقداس مسائي ترأسه المتروبوليت كرياكوس، شارك فيه أبناء الطائفة الأرثوذكسية في أجواء روحانية عميقة، واختُتم بكلمة “المسيح قام… حقًا قام”.



