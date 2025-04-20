سفير روسيا لدى مصر يهنئ بإطلاق وكالة الفضاء الإفريقية ويؤكد على التعاون المستقبلي في مجال استكشاف الفضاء

هنأ السفير جورجي بوريسينكو، سفير روسيا لدى مصر، المنظمين والمشاركين في حفل تدشين وكالة الفضاء الأفريقية بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي.

إفريقيا واستكشاف الفضاء

وأكد في كلمته أن إفريقيا تشهد زيادة ملحوظة في مشاركتها في استكشاف الفضاء، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تنفيذ البرنامج الفضائي الإفريقي الذي سيسهم في تلبية احتياجات القارة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية.

وأشار بوريسينكو إلى أن روسيا، بصفتها رائدة في مجال استكشاف الفضاء، تواصل تطوير تقاليدها في هذا المجال من خلال بناء موانئ فضائية جديدة، وصواريخ، وأقمار صناعية، مع تعزيز التعاون المتبادل مع الدول الشريكة. وأعرب عن استعداد روسيا الكامل لتقديم الدعم للقارة الإفريقية في مساعيها الفضائية.

كما لفت السفير الروسي إلى أن مجالات التعاون الواعدة بين روسيا وإفريقيا تشمل تدريب الكوادر الفضائية، حيث يمكن للجامعات الروسية، بما في ذلك تلك التابعة لوكالة "روسكوزموس"، استيعاب الطلاب الأفارقة في التخصصات المطلوبة في القطاع الفضائي العالمي.

الشراكة بين روسيا وإفريقيا

وفي سياق التعاون المستمر، أكد بوريسينكو على أهمية الشراكة بين روسيا والدول الإفريقية في إطار لجنة الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء الخارجي السلمية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الفضاء كبيئة سلمية ومتاحة لجميع الدول، دون تمييز أو تدخل في شؤونها الداخلية.

واختتم بوريسينكو كلمته بتأكيده على أن تدشين وكالة الفضاء الإفريقية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا، وأن المستقبل المشترك للطرفين في مجال الفضاء سيظل مشرقًا.