تأجيل محاكمة تشكيل عصابي في حيازة أسلحة نارية لجلسة 2 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة الي جلسة 2 مايو المقبل.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحمل أسلحة نارية بغرض التشاجر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم وأصدرت قرارها المتقدم.