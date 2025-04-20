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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب تروسيكل بترعة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث إنقلاب تروسيكل في ترعة أمام عزبة مفتاح بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ لشرطة النجدة 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل في ترعة، أمام عزبة مفتاح بمركز اطسا، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين 

وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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