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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد يرافقه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم . 

 


وقدم محافظ الجيزة خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال


كما أكد المحافظ على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها . 
 

من جانبه أعرب الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم عن سعادته بوفد محافظة الجيزة الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة بين المجتمع مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم .

محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس اكتوبر وأوسيم تهنئه بعيد القيامة المجيد زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة