تعليم القاهرة تنشر نماذج امتحانات البوكليت للدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جهودها في دعم الطلاب من خلال نشر سلسلة من نماذج امتحانات البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام "البوكليت" على مستوى الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025،

نماذج البوكليت لمادة الدراسات الاجتماعية

ويأتي هذا التوجه في ضوء حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية، وتعزيز قدرة الطلاب على التعامل مع أنماط الامتحانات الجديدة التي تهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، بدلاً من الاقتصار على الحفظ والتلقين.

كما تهدف هذه النماذج إلى مساعدة الطلاب على التعود على شكل الورقة الامتحانية الجديدة، بما يسهم في تخفيف التوتر والقلق المصاحب لفترة الامتحانات.

تحميل نماذج البوكليت

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة أن هذه النماذج متاحة لجميع الطلاب عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، ويمكن تحميلها بسهولة لتكون مرجعاً هاماً في مراجعة المنهج وتدريب الطلاب على أنماط الأسئلة المختلفة.

كما نوهت المديرية إلى أنها ستواصل نشر نماذج مماثلة في مواد دراسية أخرى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تهيئة بيئة تعليمية جادة ومحفزة للطلاب.

وفي سياق متصل، أشادت العديد من إدارات المدارس والمعلمين وأولياء الأمور بهذه المبادرة، معتبرين إياها خطوة فعالة نحو تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وزيادة معدلات النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية.