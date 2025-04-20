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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف
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اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو المقبل

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

للإطلاع علي جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/2aibwpxe/421.pdf

التكنولوجيا التطبيقية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات امتحانات التربية والتعليم