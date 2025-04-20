السوبرانو العالمية أميرة سليم تحتفل بعيد الفصح في لبنان

بروفات مكثفة تقوم بها السوبرانو العالمية أميرة سليم في بكركي بمدينة جونية اللبنانية من أجل مشاركتها لأول مرة في الإحتفالات بعيد الفصح والتي ستقام مساء غدا الإثنين، حيث تشارك في العرض العالمي الأول لقداس الماروني السيمفوني بتوقيع المؤلف الموسيقي اللبناني نديم طربيه، وبمشاركة الأوركسترا الفلهارموني الوطني اللبناني وجوقة المعهد الوطني العالي للموسيقي بلبنان بقيادة المايسترو كريم سعيد والتينور الشهير جوزيف دحدح.

وقالت "سعيدة بأن أكون جزء من تلك الإحتفالية العظيمة من خلال عمل موسيقي قام بتأليفه خصيصا لتلك المناسبة مع المؤلف الموسيقي نديم طربيه في أول إنطلاقه كبيرة له على الساحة العالمية، فلأول مرة في التاريخ تتم صياغة القداس الماروني التقليدي في قالب سيمفوني ضخم، يجمع بين الأوركسترا والجوقة والمؤدين المنفردين ليمثل حدثا في مسيرة الموسيقي الروحية المارونية واللبنانية".

وأِشارت إلى إنها سعيدة لإختيارها للمشاركة في تلك المناسبة الروحية والتي تقام تحت رعاية مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، تشرف عليها هبة القواس رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقي في لبنان.