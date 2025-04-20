وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأخوة الأقباط في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وزير التعليم العالي يهنئ أقباط مصر

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام، وأن تظل قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك راسخة في وجدان المجتمع المصري.

وأوضح الوزير أن مؤسسات التعليم العالي تسهم بدور مهم في ترسيخ هذه القيم بين شباب الجامعات، بما يُعزز من بناء مجتمع قوي ومتماسك.