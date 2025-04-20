ضجة على السوشيال ميديا.. والسبب زواج بشار الأسد من سلاف فواخرجي.. شاهد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية شائعة مثيرة تفيد بزواج الفنانة السورية سلاف فواخرجي من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مدعومة بصورة وثيقة زواج مزعومة تحمل اسمي الطرفين، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وربط البعض بين هذه الوثيقة وقرار شطب الفنانة من عضوية نقابة الفنانين السوريين مؤخرًا.

لكن سلاف لم تلتزم الصمت، وسارعت بنفي الشائعة بطريقة مباشرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صورة الوثيقة المتداولة، معلقة:

"لم أطلق.. ولن أطلق إذا أراد الله.. الله يحفظ لي زوجي وعائلتي.. ويحفظ الجميع."

وجاء انتشار وثيقة الزواج المفبركة بالتزامن مع شائعات أخرى تزعم هروب سلاف إلى فرنسا وتقدمها بطلب لجوء سياسي، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها من مصادر رسمية أو قريبة من الفنانة.

وكانت نقابة الفنانين السوريين قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه شطب سلاف فواخرجي من عضوية النقابة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب ما وصفته بـ"إنكارها للجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري وتنكرها لآلام الشعب السوري"، بحسب نص البيان.

https://youtube.com/shorts/n-m-oVJqu6k