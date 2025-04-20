طواريء بـ"صحة البحيرة" استعدادًا لشم النسيم وأعياد الربيع

صرح الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة ، طبقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

استعداد المستشفيات

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن تم زيادة أعداد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكيد على توافر كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاتة، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لإستقبال أى حالات مرضية ، وذلك تزامنا مع الإحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

حملات مكثفة

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.



كما طمأن وكيل الوزارة، المواطنين بأن أسواق الأسماك ومحال الفسيخ، خاضعة لإجراءات رقابية صارمة من قبل مسئولي الأغذية بالمديرية ، مع قيام حملات مكثفة مستمرة دورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع تداول الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد السيد عبد الجواد، أيضا على توافر كافة الأمصال اللازمة لحالات التسمم الممباري الناتجة عن تناول الفسيخ الفاسد والغير صالح ، وذلك لسرعة التعامل مع أي حالات قد تتردد على المستشفيات ، والمنشآت الصحية بالمحافظة.

ووجه وكيل الوزارة الصحة بمحافظة البحيرة، النصيحة بخطورة الأسماك المملحة وخاصة الفسيخ، فمهما كان المصدر موثوق منه، حتى وإن جرى إعداده في المنزل، حيث أن تناوله يمثل خطورة شديدة، والخطر الذي يمثله قد يصل إلى الشلل التام أو الوفاة .

كما أكد وكيل الوزارة، على تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحال الجزارة والتأكد من مدي استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة ، مثل التموين ومديرية الطب البيطري ، ضمن حملات مشتركة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

غرفة عمليات للمتابعة

وكما أكد وكيل الوزارة، على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات .

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، على أنه يتم المرور الدائم على جميع المستشفيات ، وكافة المنشآت الصحية ، لمتابعة كافة الإستعدادات لإستقبال أى حالات طارئة، موضحًا أن هناك مراقبة على نقل اللحوم في سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية وعمل محاضر جنح للمخالفين، إضافة إلى وضع خطة لتشديد الرقابة على المحلات والمطاعم وغيرها ، وكذلك تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من معروضاتهم والوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وضبط المحظور منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.