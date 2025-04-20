نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يحتفلون بعيد القيامة المجيد

احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الأخوة المسيحيين بقداس عيد القيامة المجيد داخل دور العبادة المسيحية المُنشأة خصيصاً لهذا الغرض.

تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام وزارة الداخلية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى ضمان احترام الحقوق الدينية والثقافية لجميع الأفراد، بما في ذلك النزلاء، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وفرت الوزارة أماكن عبادة مجهزة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مما مكّن النزلاء المسيحيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية وكرامة خلال هذا العيد المبارك. وقد أُقيمت الصلوات والقداديس بمشاركة رجال دين مسيحيين، حيث سادت أجواء من الروحانية والأمل، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لإتمام الاحتفالات بما يتماشى مع التقاليد المسيحية. كما تضمنت الفعاليات توزيع هدايا رمزية وبعض المأكولات التقليدية المرتبطة بالعيد، مما أسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة الاجتماعية.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من نهج شامل تتبناه الوزارة لتحسين أوضاع النزلاء، حيث تسعى إلى دمجهم في المجتمع من خلال برامج تأهيلية وتعليمية، إلى جانب احترام حرياتهم الدينية. وأشاد النزلاء بهذه المبادرة، معتبرين أنها تُسهم في تعزيز شعورهم بالكرامة الإنسانية وتفتح آفاقاً للإصلاح الذاتي. كما أكدت الوزارة استمرارها في تطوير هذه المراكز لتكون نموذجاً يعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، مع ضمان بيئة آمنة ومحترمة لجميع النزلاء بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الثقافية.

https://x.com/moiegy/status/1913912492109029589?t=6VpkFUkqA9l8y2qI_6p02Q&s=19