الدوري الإسباني.. تعرف على تشكيل بلد الوليد وأوساسونا

أعلن فيسنتي مورينو المدير الفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بلد الوليد، وذلك بعد قليل على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق أوساسونا كالتالى،

حراسة المرمى:سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: اينزو بويومو، أليخاندرو كاتينا، خورخي هيراندو، خيسوس اريسو.

خط الوسط: أبيل بريتونس، جون مونكايولا، لوكاس تورو، ايمار اوروز، روبين غارسيا سانتوس.

خط الهجوم: انتي بوديمير.

فيما اعلن الفارو روبيو المدير الفنى لفريق بلد الوليد تشكيل فريقه الذى يخوض به اللقاء، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندري فيريرا.

خط الدفاع: أنطونيو كانديلا، جوزيف أودو، خافيير سانشيز، هنريكي.

خط الوسط: ستانكو يوريتش، فلوريان جريليتش، خوانمي لاتاسا.

خط الهجوم: داروين ماتشيس، إيفان كانتاليخو، راؤول مورو.



ويحتل فريق أوساسونا المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة، فيما يقع فريق بلد الوليد فى قاع ترتيب الليجا بـ 16 نقطة.