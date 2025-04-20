الحكومة الإيرانية: المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة إيجابية حتى الآن

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، أنّ المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة إيجابية حتى الآن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ورحبت الحكومة الإيرانية، بأي مبادرة عملية لرفع العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني.

التفاوض النووي الإيراني في روما

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي جرت في روما أمس بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، والوفد الأمريكي الذي ترأسه مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أعلن عراقجي عن استعداد فريق من الخبراء للاجتماع في الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل فنية حاسمة تتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم في إيران وحجم المخزونات النووية.

نقاط أساسية على طاولة الحوار

تتمثل إحدى القضايا الجوهرية في المفاوضات في تحديد الحدود القصوى التي يمكن لإيران التخصيب عندها، وهي مسألة مهمة بعد الاتفاق النووي لعام 2015. كما طرح التساؤل حول السماح لطهران بالتخصيب عند مستوى 3.67%، الذي كان منصوصًا عليه في الاتفاق السابق، أو ما إذا كان يجب منعها من التخصيب بشكل نهائي.

الاختلافات في المواقف الأمريكية

في هذا السياق، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكا والتز، قد أكد في وقت سابق أن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وكذلك ترساناتها من الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه "التفكيك الكامل".

في المقابل، بدت تصريحات ستيف ويتكوف أكثر مرونة، حيث أشار في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إلى أن طهران لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67%. لكنه عاد في وقت لاحق للإشارة إلى ضرورة مناقشة مسألة تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.

غموض في تفاصيل الجلسة

من جهة أخرى، لم يقدم أي من المسؤولين الأمريكيين تفاصيل واضحة عن مضمون جلسة التفاوض التي جرت أمس، باستثناء وصفها بأنها كانت "إيجابية"، مما يترك الكثير من الأسئلة دون إجابة حول التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات.