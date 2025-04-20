ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة

المشاط
المشاط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يوافق اليوم الأحد 20 أبريل 2025، كما هنأت المصريين جميعًا بأعياد الربيع.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص أمنياتها الطيبة لجميع المصريين، وأن يعم السلام والأمن والازدهار ربوع مصر، متمنيةً لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط أن يعيد عليهم عيد القيامة المجيد بموفور الصحة والعافية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر كانت وستظل دائمًا يدًا واحدة، ونسيجًا واحدًا، يجمع بين كل الأديان، بما يؤكد على قيم التسامح والسلام والحفاظ على الوحدة الوطنية.

المشاط عيد القيامه البابا تواضروس