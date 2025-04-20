دراما القضايا المجتمعية.. قلبي ومفتاحه "قضايا المحلل وإضطهاد المرأة"

تم عرض المسلسل الرمضاني "قلبي ومفتاحه"، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ 15، وإستطاع المسلسل أن يترك أثر وبصمة كبيرة داخل وجدان الجمهور، وذلك لتقديم العمل لقضايا إجتماعية ولكن بذكاء شديد، وذلك من خلال سياق درامي مشوق للأحداث بشكل كبير، وهو ما ساعد على إيصال كل الرسائل بشكل سلسل وجذاب.

قصة العمل

يظهر من خلال العمل أن شخصية أسعد زوج ميار، هو شخص متسلط بشكل كبير، وفي بداية الحلقة الأولى يتكشف للجمهور أنه يسعى لحل لرد زوجته بعد تطليقها بالثلاث البائنة، ولكن لا جدوى في ذلك، وبالتحايل يسعى لفرض «محلل» دون توافر شروطه شرعاً، وهو ما يطرحه العمل من خلال سياق درامي يرسخ للصواب.

تصاعد الأحداث

وتتصاعد الأحداث، وتظهر أنماط العنف التي مارسها أسعد مع زوجته ميار، ويظهر محمد بطل العمل والذي يحارب كل ضغوط الحياة بسلاح نبل الأخلاق والإحترام، في إبراز لأهمية تمسكنا بمادئنا، وأن الإحترام وعدم الإنجراف لطرق الشر، ينجي أصحاب القيم مهما طال الوقت، أو ظهر سطو سالكي طرق الشر.

الحب والاختلافات الاجتماعات

ولمس المسلسل أيضاً على الإختلافات الإجتماعات والفكرية بين شركاء الحب، وتأثيرها وأثرها على الواقع العملي، وكيف يؤثر التباين في الأفكار على خطوة اكتمال قصص الحب بالزواج.

أبطال العمل

مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب.