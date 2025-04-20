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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استقبال 3768 طن قمح بشون وصوامع الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على  أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة  تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

شروط اماكن التخزين بالشرقية 

وأوضح عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أنه من شروط أماكن التخزين التأكد من خلو المواقع التخزينية لإستقبال الأقمـاح المحلية موسم 2025  من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

وإعداد الصوامع والبناكر والهناكر  والشون و نظافتها وتطهيرها من اثار محصول الموسم السابق قبل تخزين اقماح موسم 2025.

وإمساك سجلات  بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

حصاد 5816 فدان قمح بالشرقية

واوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  5916 فدان حتي الآن علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370183 فدان  لافتاً إلى ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،  موكداً أن  الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

استقبال الاقماح الأقماح المحلية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية توريد محصول القمح حصاد وتوريد محصول القمح