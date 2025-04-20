استقبال 3768 طن قمح بشون وصوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

شروط اماكن التخزين بالشرقية

وأوضح عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أنه من شروط أماكن التخزين التأكد من خلو المواقع التخزينية لإستقبال الأقمـاح المحلية موسم 2025 من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

وإعداد الصوامع والبناكر والهناكر والشون و نظافتها وتطهيرها من اثار محصول الموسم السابق قبل تخزين اقماح موسم 2025.

وإمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

حصاد 5816 فدان قمح بالشرقية

واوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 5916 فدان حتي الآن علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370183 فدان لافتاً إلى ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.