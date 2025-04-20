51201 شهيد و116869 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51201 شهيد و116869 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن 1827 شهيدا و4828 مصابا سقطوا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس.

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا، اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، والبلدة القديمة وسط نابلس، فيما سُمع صوت انفجار ضخم في مخيم طولكرم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذ جيش الاحتلال في قطاع غزة،عملية تدمير لمنازل سكنية شرق مدينة غزة، وشن غارة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس؛ مما أدى إلى وقوع ضحايا.