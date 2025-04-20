السياحة السعودية تسجّل نموًا بنسبة 32% في تراخيص خدمات السفر خلال 2024

كشفت وزارة السياحة السعودية عن تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 32% في أعداد تراخيص خدمات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 2,853 ترخيصًا.

وأظهرت البيانات الأولية أن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد التراخيص، بواقع 955 ترخيصًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ792 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ472 ترخيصًا، تليها المدينة المنورة بـ191 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ116 ترخيصًا.

ويُعنى نشاط خدمات السفر والسياحة – وفقًا لنظام السياحة – بتنظيم وتقديم الخدمات السياحية، بما يشمل إعداد الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من قبل الشركات المرخصة، وتقديم خدمات التأشيرات، وحجوزات مرافق الضيافة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، سواء من خلال مقرات فعلية أو منصات إلكترونية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، محمد الرساسمة، أن هذا النمو يعكس جهود الوزارة في تمكين المشغلين السياحيين، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، ضمن مساعيها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، في ظل تزايد أعداد السياح من داخل المملكة وخارجها. كما أشار إلى دور حملة “ضيوفنا أولوية” في رفع مستوى التزام مقدمي الخدمات، وضمان امتثالهم للأنظمة واللوائح المعتمدة