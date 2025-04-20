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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكشف ملابسات فيديو جلوس طفل أعلى سقف سيارة خلال سيرها بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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حققت الأجهزة الامنية بالجيزة مع سيدة سمحت لنجلها بالجلوس أعلى سقف سيارة خلال سيرها بأحد شوارع محافظة الجيزة. 

جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الإجتماعى، تضمن قيام قائدة سيارة بالسماح لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة، من خلال فتحة سقف حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

فحص الفيديو

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) ، وبمواجهتها أقرت حال سيرها بالسيارة فوجئت بنجلها يغافلها ويخرج من فتحة السيارة إلا أنها قامت بإنزاله خوفاً على حياته. 

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