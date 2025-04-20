محافظ الشرقية يؤكد أهمية تنفيذ فعاليات وأنشطة فنية لأعضاء منتدى الطفل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية منتدى الطفل المصري لجميع فئات الأطفال والذي يهدف لتأهيلهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم فيما يخص قضاياهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم وتفعيل دورهم فى صنع القرار، لافتاً إلى حرص المحافظة على التواصل الدائم والفعال مع أبنائها وبناتها بمختلف فئاتهم العمرية لفتح قنوات إتصال مباشر معهم بإعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المجتمع .

إكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية إكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ، لافتة إلي توضيح أهمية منتدى وبرلمان الطفل لصنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية .

وأوضحت هبه محمد حمد مدير الوحدة العامة لحمايه الطفل بالديوان العام قيام الوحدة بتنفيذ فعالية لأعضاء منتدى الطفل المصري بالمحافظة بالشراكة مع كلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف الدكتور شحته حسني عميد الكلية بحضور أعضاء اللجنه المحلية لدعم مشاركة الطفل برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، مشيرة إلى أنه خلال الفعالية تم شرح رؤية برنامج منتدى الطفل بالمحافظة ، والخطط المنفذة والخطط المستقبلية للعمل على دعم وتمكين وتعزيز مشاركة وتنمية مهارات الأطفال المشاركة بمنتدى الطفل.

قامت نائبة المحافظ بإلقاء كلمة أعربت خلالها بالشكر والتقدير لمسئولي الكلية مؤكدة أهمية بناء الانسان خاصة بناء الطفل لافتة إلى أهمية دور الكلية في تعاملها مع فئات الأطفال الأصغر سناً وخطورة تلك المرحلة .

ندوات قصيرة للتعريف بجامعة الطفل

وعلى هامش الفاعلية عقدت عدة ندوات قصيرة لتعريف الأطفال على نشأة جامعة الزقازيق وشعارها وكلياتها المختلفة ، كذلك تعريفهم بكلية التربية للطفولة المبكرة وأنشطتها المتعددة إستعدادا لدخولها بعد إستكمال مراحلهم الدراسية ، كما تم تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجامعة وفن تنظيم إدارة الوقت و البرامج الخاصة المميزة داخل الكلية ( برنامج رياض الأطفال باللغة الإنجليزية - البرنامج المدمج - الوحدات داخل الجامعة ووظيفة ومهمة كل وحدة ) وذلك من قبل الدكتورة رانيا عادل محمد الهادي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أميرة قطب غريب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومجموعه متميزة متخصصة من الأساتذه بالكلية.

وخلال الفعالية قامت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وأعضاء اللجنة المحلية بزيارة تفقدية لمعرض الوسائل التعليمية واللوحات الفنية لطالبات الكلية ، كما تم إقامة ورشة فنية لأطفال المنتدى لعمل ميداليات واكسسوارات بأشكال فنية.

وفي جو من البهجة والسعادة حرص أطفال المنتدى علي التقاط الصور التذكارية مع نائبة المحافظ وطالبات الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء اللجنة المحلية.