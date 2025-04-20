إجراء 3 عمليات دقيقة بالقسطرة التداخلية لأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي

نجح الفريق الطبي بوحدة قسطرة الأطفال بستشفى سوهاج الجامعي، في إجراء ثلاث عمليات دقيقة ومعقدة بالقسطرة التداخلية لأطفال تتراوح أعمارهم بين ٣ و١٣ عامًا، وذلك خلال يوم واحد فقط، بإستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن هذا النجاح يعكس الدعم المستمر الذي توليه الجامعة للقطاع الصحي، وحرصها على توفير الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تُسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، مشيداً بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي يتمتع به الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي، مؤكداً أن هذه العمليات تعكس مدى تطور وحدة قسطرة الأطفال من حيث الكوادر والإمكانيات، وتُعد خطوة مهمة نحو التوسع في استخدام القسطرة التداخلية كبديل آمن وفعال للجراحة.

العمليات الثلاث تمثل نقلة نوعية في علاج العيوب الخلقية بالقلب لدى الأطفال

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن العمليات الثلاث تمثل نقلة نوعية في علاج العيوب الخلقية بالقلب لدى الأطفال، حيث تمت بإستخدام القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح، مما يُسهم في تقليل المضاعفات وتسريع معدلات الشفاء.

وأوضح الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، انه تم علاج الطفلة حور (٣ سنوات) والتي كانت تعاني من ثقب بين الأذنين، وتم غلقه بإستخدام جهاز أمبلاتزر، والطفلة مريم علي (٦سنوات) التي كانت تعاني من ثقب بين الأذنين مصحوب بتضخم في القلب ونقص في النمو، وتم علاجها بإستخدام جهاز لايف تك، والطفلة فاطمة (١٣ سنه)، والتي كانت تعاني من ثقب بين البطينين، وتم إغلاقه بإستخدام جهاز كونار لايف تك، وهو من أحدث أجهزة إغلاق الثقوب عالميًا.

وذكر الدكتور عبد الرحيم عبد ربه رئيس قسم الاطفال ان وحدة قسطرة قلب الأطفال تقدم خدماتها لقطاع كبير من الأطفال داخل المحافظة وخارجها وتضم الدكتوره صفاء حسين المشرف على وحدة قسطرة قلب الأطفال، والدكتورة ياسمين خلف وعدد من الأطباء المقيمين، حيث نجحت الوحدة بالقضاء علي قوائم الانتظار بالنسبة لحالات العيوب الخلقية بالقلب وشملت ١١٥ حالة العام الماضي.

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