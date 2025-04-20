الفاشر أصبحت مدينة أشباح.. والجيش السوداني والدعم السريع يشتبكان في 3 مناطق

قال عثمان الجندي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ رقعة العمليات العسكرية أصبحت تشمل ثلاث ولايات فقط: العاصمة الخرطوم، شمال كردفان، وشمال دارفور، واصفا إياها بأنها "النقطة الساخنة" الأبرز في البلاد حالياً، فقد شهدت الأخيرة معارك عنيفة خاصة حول معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين، إذ أعلن الجيش السوداني عن تدمير مركبات قتالية وتمشيط مناطق محيطة بمدينة الفاشر.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وفي الفاشر، تسبب القصف المدفعي المستمر من قوات الدعم السريع في مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، مع تسجيل نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الطبية، وانقطاع شبه تام للكهرباء والإنترنت والوقود، ما أدى لتحول المدينة إلى مدينة أشباح وسط موجات نزوح متكررة".

وأردف: "وفي شمال كردفان، هاجمت ميليشيا الدعم السريع قرية كلدا جنوب مدينة الأبيض، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة قرابة 10 آخرين، بينما لا تزال المعارك متقطعة في محيط المنطقة، كذلك، تسببت ضربات بطائرات مسيّرة على سد "مروي" في انقطاع الكهرباء عن العاصمة وأجزاء واسعة من البحر الأحمر، نهر النيل، والولاية الشمالية".

وأكد مراسل قناة الإخبارية، أن الواقع الإنساني في السودان يزداد تدهورًا، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والمتضررين، خاصة في ولايات دارفور التي تعيش وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة وغياب الخدمات الأساسية.



