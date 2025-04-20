برنامج الأغذية العالمي: ندعو للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن نحو مليوني شخص، معظمهم من النازحين، يعيشون دون أي مصدر دخل ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية،ودعا برنامج الأغذية العالمي للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

وفي سلسلة بيانات صدرت خلال الساعات الماضية، عبّر البرنامج عن قلقه البالغ إزاء "الخطر المتزايد" الذي يهدد حياة مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل النقص الحاد والمتفاقم في المواد الغذائية، محذرًا من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

الوضع المأساوي يتفاقم بسبب الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية

وأكد البرنامج أن هذا الوضع المأساوي يتفاقم بسبب الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية، ما يمنع بشكل تام وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى داخل القطاع المحاصر، مشددًا على أن غزة بحاجة ملحّة إلى تدفق فوري ودائم وغير متقطع للغذاء لتجنب انهيار شامل في الأمن الغذائي.

كما أشار إلى أن المدنيين الفلسطينيين يواجهون بالفعل ظروفًا إنسانية قاسية للغاية، مع نقص حاد في أبسط مقومات الحياة، محذرًا من عواقب وخيمة في حال استمرار الوضع على حاله دون تدخل عاجل.