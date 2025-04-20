الزمالك يعود للتدريبات والإدارة تتخذ خطوة في ملف التجديدات

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الإثنين تدريباته، استعدادًا للفترة المقبلة من مباريات الدورى المصرى ومواجهة المصرى البورسعيدى مطلع مايو المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي خوزيه بيسيرو، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة يوم الأربعاء الماضى، في بطولة كأس عاصمة مصر، والتى ودعها رغم فوزه بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز فى شكلها الجديد.

الزمالك يستأنف تدريباته

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الإثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري المقبلة.

ويسعى بيسيرو جيدا للتركيز فى الفترة المقبلة من أجل الأستعداد الجيد لاستئناف المسابقة من جديد، وتحقيق نتائج تأهله للمنافسة على البطولة، التى تعد هى الأقرب له هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة التى يدخل معه فيها الأهلي حامل اللقب وبيراميدز المتحفز للتويج بالبطولات، بعد وصولة لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعمل المدير الفنى لفريق الزمالك، طوال تلك الفترة على حث لاعبى الفارس الأبيض على طى أحداث الفترة السابقة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى يحمل لقبها، وذلك على يد ممثل جنوب أفريقيا، وتوديع منافسات كأس الرابطة من دور المجموعات.

ملف التجديدات

ولا حديث يشغل عشاق الفارس الأبيض فى تلك الفترة سوى الحديث عن أحمد سيد "زيزو"، الذى تعرض للتجميد بعد الأحداث التى لاحقت فترة المفاوضات معه من أجل التجديد للقلعة البيضاء، وعلى إثرها دخل اللاعب فى مشادة مع لجنة التجديدات، ليعلن مجلس الإدارة تجميد اللاعب وتحويله للتحقيق بعد الأنباء التى ترددت حول توقيعه للغريم التقليدى الأهلى.

ولم يمثل اللاعب حتى الآن للتحقيق داخل أروقة النادى، وإعلانه عن طلب مستحقاته المالية والتى لم يحصل عليها من بداية الموسم.

ويبقى ملف التعاقدات والتجديدات من أهم ما يشغل أروقة قطب الكرة المصرية فى الوقت الراهن، وخاصة اللاعبين الذى من المفترض أن تجدد عقودهم، مع اتخاذ خطوات إيجابية في ذلك الملف، مع اقتراب انتهاء عقودهم فى نهاية الموسم.