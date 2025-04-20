فيديو يقود الأمن لضبط المتهم بسرقة أموال من داخل محل شهير بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل شهير لتجارة الدراجات الكهربائية بمنطقة العجوزة.

فيديو سرقة محل دراجات كهربائية في العجوزة

كانت البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة بمحل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة إلي محل الواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو، وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده داخل محل لتجارة الدراجات الكهربائية، حضر أحد الأشخاص وقام بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة كانت بحوزته بأسلوب المغافلة.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنفاق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

