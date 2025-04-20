بالصور.. احتفالية روحية بعيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة

شهدت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة احتفالية مميزة بمناسبة عيد القيامة المجيدة، بمشاركة الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وسط أجواء من الفرح والمحبة والسلام.

فرحة القيامة

بدأت الاحتفالية بتقديم باقة من الترانيم التراثية التي عبرت عن فرحة القيامة، قدمها كواير الكنيسة الإنجيلية. تلاها قراءات كتابية من العهد الجديد، ركزت على قيامة السيد المسيح، بقيادة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، والقس رضا عدلي، قس بسينودس النيل الإنجيلي.

وألقى الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، كلمة العظة تحت عنوان "القيامة: حضور المجروح الشافي"، حيث تناول في حديثه التأثير العميق للقيامة في شفاء النفس واستعادة الأمل في ظل الجراح الإنسانية، مؤكدًا أن القيامة تمثل شفاء روحيًا يقود إلى التجديد والرجاء.

وفي لحظة من الإيمان المشترك، تقدم الحضور لمائدة العشاء الرباني، وهي لحظة روحية عميقة جسدت وحدة الإيمان والرجاء في قيامة المسيح.

وفي الختام، سادت أجواء من الفرح والسلام في الكنيسة، معبرة عن عمق الرسالة المسيحية في عيد القيامة، الذي يجسد بشارة النور والنجاح على الموت.

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