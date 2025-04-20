لبنان: سقوط شهيد وإصابة شخص في غارة ببلدة كوثرية السياد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط شهيد وإصابة أخر بجروح، جراء الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد.



وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم /الأحد/ - أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، ولوحظ تحليق كثيف للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في المنطقة، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة أخر بجروح.

وفي سياق آخر أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه تم مداهمة إحدى الشقق في منطقة صيدا - الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص، وأنه لحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2025 والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان اليوم، أنه توفرت معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.