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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص تعدى بالضرب علي طفلة في الإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإيثاق طفلة والتعدى عليها بالضرب داخل أحد العقارات بالإسكندرية.

 

إيثاق طفلة والتعدى عليها بالضرب داخل أحد العقارات بالإسكندرية


بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس") وكذا تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (نجلة زوجته – سن 3 )، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليها لتأديبها لكثرة بكائها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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