عيد القيامة.. رفع درجة الاستعداد القصوى بـ305 منشآت صحية بـ التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطتها لتأمين الاحتفالات بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رفع درجة الاستعداد القصوى بـ305 منشأة صحية، تشمل 267 مركزًا ووحدة لطب الأسرة و38 مستشفى، في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان).

تنظيم جداول العمل وتكثيف فرق الانتشار السريع

تم تقليص الإجازات، وتنظيم جداول عمل الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والاستقبال، مع تكثيف النوبتجيات، وتشكيل فرق للانتشار السريع، استعدادًا لأي طوارئ طبية.

كما تم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات، وأكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى الجاهزية التامة لوحدات السموم المتقدمة بالمحافظات الست للتعامل مع أي حالات تسمم محتملة خلال شم النسيم.

تأمين الطاقة والطوارئ ومتابعة نسب إشغال الأسرة

وجّه رئيس الهيئة بمتابعة نسب إشغال الأسرة، وأجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من توافر الطعوم والأمصال، ومصادر الطاقة والوقود لضمان تشغيل الأجهزة الحيوية بكفاءة.

غرف طوارئ مركزية وفرعية وتنسيق مستمر مع وزارة الصحة والإسعاف

تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية بالهيئة، وغرف طوارئ فرعية بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، مع التأكيد على التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية، عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ونقلها في أقل وقت ممكن.

استمرار صرف الأدوية وخدمات الغسيل الكلوي خلال فترة الأعياد

شدد الدكتور السبكي على استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة، وتشغيل خدمات الطوارئ، ووحدات الغسيل الكلوي بكامل طاقتها خلال فترة الأعياد، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

متابعة ميدانية مكثفة ومراقبة تنفيذ خطة التأمين الطبي

كما وجّه السبكي بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية ومتابعة التزام الفرق الطبية بجداول النوبتجيات وقوائم العمليات، لضمان تطبيق خطة التأمين الطبي على أكمل وجه، وعلى مدار الساعة طوال فترة الاحتفالات.