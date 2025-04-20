زيادة 1045 جنيهًا منذ بداية 2025.. سعر الذهب عيار 21 يصل لأعلى مستوى في تاريخه

الأحد 20/أبريل/2025 - 12:59 م

شهدت ىأسعار الذهب أرتفاع بالأسواق المحلية بنسبة بلغت 2.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 2.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ضعف الدولار الأمريكي وسط تصاعد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، ولامس مستوى 4800 جنيه، كأعلى مستوى في تاريخه، واختتم التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 89 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، ولامست مستوى 3358 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا.



سعر جرام الذهب عيار 24





وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4101 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38280 جنيهًا.



ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، ولامس مستوى 4790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4785 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



ارتفاع الأوقية



وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية واصلت ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في تاريخ التعاملات، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، واستمرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا، وذلك على الرغم من تباطؤ المبيعات.



وأضاف، أن عمليات الشراء ما زالت تحمل بعض المخاطرة، نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية، لافتا إلى أن تغير سياسية البنك المركزي المصري للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 %، ستدفع كثير من المواطنين للذهب مرة أخرى، ما يعزز من الطلب ودفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات، لاسيما مع حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.





سعر جرام الذهب عيار 21



وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 1045 جنيهًا، وبنسبة 28 % منذ بداية العام، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 703دولارات وبنسبة 27 % منذ بداية العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، وسجلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 3327 دولارًا، وفقًا لبيانات لمنصة «آي صاغة».



