ضبط شخصين حاولا سرقة قطع حديدية بالإسماعيلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إستغاثة بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى حال قيام شخصان بمحاولة سرقة بعض القطع الحديدية من أسفل أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ولدى قيام الأهالى بمحاولة الإمساك بهما حدثت مشاجرة بينهم أطلق خلالها أحد المتهمان أعيرة نارية فى الهواء دون إصابة أحد وقام الآخر بالتعدى على (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بسلاح أبيض محدثاً إصابته ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزتهما (مقص حديدى – بعض القطع الحديدية المستولى عليها - فرد محلى – سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.