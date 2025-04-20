لأول مرة.. نجاح إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بمجمع السويس الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق طبي بمجمع السويس الطبي، التابع لها، في إجراء عملية دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا، باستخدام تقنيات الجراحة الميكروسكوبية المتقدمة، وذلك لأول مرة في مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لتطور الخدمة الطبية المتخصصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

استجابة فورية وعملية استغرقت 12 ساعة

أوضحت الهيئة أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ. وعلى الفور تم نقله إلى غرفة العمليات، حيث خضع لعملية دقيقة استغرقت 12 ساعة متواصلة.

شملت العملية إعادة توصيل العظام، الأوتار، الشرايين، الأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي، بمشاركة فرق طبية من تخصصات متعددة.

وقد تكللت العملية بالنجاح، ويخضع المريض حاليًا للرعاية الطبية المكثفة داخل المجمع.

السبكي: نمتلك كوادر مؤهلة وإمكانات عالمية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا النجاح يعكس مستوى التقدم في الخدمات الطبية داخل مستشفيات الهيئة، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة للكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة التي تُمكنها من إجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وحدة جراحات التجميل نموذج للتخصصات الدقيقة

أضاف السبكي أن وحدة جراحات التجميل بمجمع السويس الطبي تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات جراحية دقيقة تشمل: جراحات اليد، الحروق، التكميلية، الميكروسكوبية، العيوب الخلقية، وأورام الجلد، وهي خدمات أصبحت متاحة الآن لمواطني السويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

فريق طبي متكامل وراء الإنجاز

تكون الفريق الطبي من نخبة من أساتذة واستشاريي جراحة التجميل والعظام والتخدير، من بينهم:

جراحة التجميل: د. أحمد عيد، د. أشرف حسين، د. رامي مجدي، د. منى رجب، د. أحمد الشبوري، د. مينا عريان، ولفيف من النواب.

العظام: د. محمد حلمي السيد، د. السيد عادل السيد.

التخدير: د. محمود الوكيل، د. مصطفى صالح.

وقد تم تنفيذ العملية تحت إشراف ومتابعة د. محمد أبو النجا، مدير عام مجمع السويس الطبي، وبمساندة وجهود فريق التمريض.

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