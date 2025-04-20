ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 24 شهيدا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 24 شهيدا.

تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة

شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، تصعيدًا عسكريًا جديدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفر عن وقوع شهداء وجرحى، وسط استمرار العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023.

اقتحامات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، والبلدة القديمة في نابلس وسط مواجهات مع المواطنين. كما سُمع صوت انفجار ضخم في مخيم طولكرم، دون صدور تفاصيل رسمية عن أسبابه حتى الآن.

غارات وتدمير منازل في قطاع غزة

في قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال عمليات تدمير واسعة لمنازل سكنية شرق مدينة غزة. كما شنت غارة على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات وشهداء في صفوف المدنيين.

استهداف خيام نازحين في خان يونس

وفي حادث منفصل مأساوي، استهدفت غارة إسرائيلية خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

قصف منزلي في النصيرات يؤدي لسقوط شهداء

تعرض منزل في المنطقة الغربية من النصيرات لقصف مباشر من الطيران الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، جراح بعضهم وصفت بالخطيرة.

تصعيد متواصل وعدوان لا يتوقف

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت، مساء أمس، سلسلة من الغارات العنيفة على منازل وأراضٍ في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في ظل تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.