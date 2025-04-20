عشان فرحتك تكمل.. 10 خطوات لشم نسيم آمن| شاهد

مع حلول موسم شم النسيم، يزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة، وهي من الأطعمة التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة. ورغم شعبيتها، إلا أن تناولها دون اتباع إرشادات السلامة قد يعرض الصحة لمخاطر حقيقية تصل إلى حد التسمم الغذائي.

لذلك، نقدم لكم مجموعة من الإرشادات الطبية والتوصيات الصحية التي يجب اتباعها لضمان تناول آمن:

اشترِ السمك من مصدر موثوق فقط، وتجنب تمامًا الشراء من الباعة الجائلين أو الأرصفة، حيث تفتقر هذه الأماكن لأدنى شروط النظافة والسلامة.

قم بتجميد السمك المملح لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل تناوله، حيث تساعد هذه الخطوة على قتل الطفيليات التي قد تكون موجودة في داخله.

اغسل الفسيخ أو الرنجة جيدًا بالماء الجاري قبل التحضير، للتخلص من أي شوائب أو بكتيريا على السطح.

تأكد من أن السمكة ذات مظهر طبيعي، لونها غير متغير، وظهرها ممتلئ، ورائحتها ليست كريهة، فهذه علامات تدل على جودة السمك وسلامته.

تخلص من رأس السمكة وأحشائها قبل الطهي أو التقديم، لأنها المناطق الأكثر عرضة لتجمع البكتيريا والطفيليات.

يُنصح بـنقع السمك في خليط من الليمون، والخل، والزيت طوال الليل، حيث يعمل الليمون تحديدًا بخصائصه الحمضية على تقليل خطر التلوث البكتيري.

تناول كميات معتدلة فقط من الفسيخ أو الرنجة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

يُمنع تمامًا تقديم هذه الأنواع من الأطعمة للأطفال دون سن 3 سنوات، نظرًا لضعف جهازهم المناعي وعدم قدرتهم على التعامل مع نسبة الملوحة المرتفعة أو الملوثات.

يجب تناول الخضروات الورقية مثل الخس، الجرجير، البصل الأخضر، والترمس، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن تدعم المناعة وتخفف آثار الصوديوم في الجسم، إضافة إلى تناول الفاكهة الغنية بالماء مثل البرتقال، التفاح، والخوخ بعد الوجبة.

وأخيرًا، في حال الشعور بأي أعراض غير طبيعية مثل الإسهال، ضيق التنفس، أو ضعف في العضلات، يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة على الرقم 137.

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