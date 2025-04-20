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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بعيد القيامة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بعيد القيامة المجيدة، وسط أجواء من الفرح والمحبة والسلام.

بدأت الاحتفالية بباقة من الترانيم التراثية التي تعبر عن فرحة القيامة، قدمها كواير الكنيسة، تلتها قراءات كتابية من العهد الجديد تركزت حول قيامة السيد المسيح، بقيادة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس رضا عدلي، قس بسينودس النيل الإنجيلي.

وألقى كلمة العظة الخادم الإنجيلي الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، تحت عنوان: "القيامة: حضور المجروح الشافي"، حيث تحدث عن قوة القيامة في شفاء النفس واستعادة الرجاء وسط الجراح الإنسانية.

كما شارك الحضور في التقدم لمائدة العشاء الرباني، في لحظة روحية جامعة عبّرت عن وحدة الإيمان والرجاء بقيامة المسيح.

وساد الاحتفال روح من الفرح والسلام، عكست عمق الرسالة المسيحية في عيد القيامة، الذي يحمل بشارة النور والغلبة على الموت.

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