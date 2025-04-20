أجواء مهيبة لعيد القيامة المجيد في بطريركية الأرمن الأرثوذكس بحي الظاهر

قالت أميرة قمر مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من أمام كنيسة بطريرك الأرمن الأرثوذكس بحي الظاهر، إنّه وسط أجواء من الروحانية والمحبة، شهدت بطريركية الأرمن الأرثوذكس في منطقة الظاهر صباح اليوم احتفالات مهيبة بعيد القيامة المجيد، أعظم الأعياد المسيحية على الإطلاق، فقد دقت أجراس الكنائس في مصر والعالم الأرثوذكسي في تمام العاشرة صباحاً، إيذانًا ببدء قداس العيد الذي يرمز، وفقًا للعقيدة المسيحية، إلى الخلاص والسلام والانتصار على الظلام بذكرى قيامة السيد المسيح.

ورصدت "قمر"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أجواء الاحتفال، مشيرة إلى أنّ القاعة امتلأت بالمصلين من مختلف الأعمار والفئات، وسط طقوس دينية تتنوع بين الطوائف لكنها تتوحد في معناها العميق، كما حضرت وفود رسمية ودينية لتقديم التهاني، من بينها ممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب محافظ القاهرة، في مشهد يعكس روح التآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وتابعت، أنه عقب انتهاء القداس، اجتمعت الأسر القبطية لتناول وجبة الغداء التقليدية بعد صيام دام 55 يومًا، هو الصوم الكبير، في جو يسوده الدفء الأسري والمودة، لافتةً، إلى مشاركة الأطفال بفرحة غامرة في الاحتفال، وسط تواجد لافت لمواطنين مسلمين جاءوا لتقديم التهاني، مما يجسد روح التعايش والمحبة بين مختلف أبناء الشعب المصري.

وأردفت: "أما على صعيد التأمين، فقد شهد محيط الكنيسة تأميناً مكثفاً على أعلى مستوى، ساهم في تنظيم دخول وخروج المصلين والمهنئين بسلاسة، كما لوحظت سيولة مرورية ملحوظة في الشوارع المؤدية إلى الكنيسة بفضل جهود رجال المرور وتنظيمهم الدقيق".

وأتمت: "يُذكر أن عيد القيامة المجيد هذا العام جاء موحداً بين كنائس الإسكندرية وروما، حيث اتفقت على تحديده كأول أحد يعقب أول اكتمال للقمر بعد الاعتدال الربيعي، وبعد عيد الفصح اليهودي، وتستمر الاحتفالات طوال اليوم، لتتوج أسبوع الآلام الذي بدأ بأحد الشعانين وانتهى بسبت النور، وصولاً إلى هذا اليوم الذي تتجلى فيه فرحة القيامة في قلوب المسيحيين".