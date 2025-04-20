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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تهنئة بعيد القيامة.. الأنبا متاؤوس يستقبل رجال الشرطة في دير القديسة العذراء

ارشيف
ارشيف
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استضاف  الأنبا متاؤوس، أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم بجبل أخميم، والمشرف أيضًا على دير الملاك ميخائيل في نفس المنطقة، اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، مأمور قسم شرطة الكوثر، يرافقه عدد من معاونيه.

تهنئة قلبية بعيد القيامة

جاءت هذه الزيارة في إطار تقديم التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث عبّر الوفد الزائر عن خالص مشاعر المحبة والتقدير، مؤكدين على عمق العلاقات الطيبة وروح التآخي والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد. 

تأكيد على أواصر المحبة والاحترام المتبادل 

وخلال اللقاء، سادت أجواء من الود والاحترام المتبادل، حيث ثمّن نيافة الأنبا متاؤوس هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن وبناء جسور التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

- دير سانت كاترين آثار دير مار دانيال