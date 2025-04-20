محافظ بورسعيد: باتحادنا سوف نتجاوز أي شيء يحدث في مصر

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على أنه باتحادنا سوف نتجاوز أي شئ يحدث في مصر.

نسيج واحد دوما

وأضاف المحافظ، خلال ترأسه وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، حيث كان في استقبالهم الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، :"أدعوا الله أن يجعلني أهل لمحبة بورسعيد، فمنذ وجودى في محافظة بورسعيد وقد غمرتني بورسعيد بكل الحب والسلام".

وأكد أن مشاركة المسلمين للمسيحيين مراسم الاحتفالات تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وسنظل نسيج واحد دوما، مؤكدا على أهمية الترابط والإخوة التي تجمع شعب مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية لاستكمال التنمية والازدهار والتأكيد على أن مصر عامة وبورسعيد خاصة هى قاطرة للتنمية للعالم أجمع.