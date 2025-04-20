محافظ المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين بعيد القيامة المجيد

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية زيارة لمطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم ، فضيلة الشيخ حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، النائب أسامة فهيم والنائبة سامية أنسي حبيب أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أحمد حجازي عضو مجلس النواب ، الأستاذ الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية ، الدكتور حسام الشتيحي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية ، الشيخ سامي عياد مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة المنوفية الأزهرية.

المحافظ : الأعياد فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتلاحم

وفي أجواء من الود والتآخي ، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله -تعالى- أن يعيد تلك الايام على شعب مصر العظيم بمزيد من المحبة والوئام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويزيده أمنًا واستقرارًا وتقدمًا ، مؤكداً أن أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن هي الركيزة الأساسية لبناء مصر الحديثة ، مؤكداً علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره ، مشيراً أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام وموطناً للأمن والاستقرار تحت راية المواطنة الصادقة والانتماء الأصيل.

من جانبه أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع المصريين، وأن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز مبادئ المواطنة والتعاون من أجل بناء وطن قوي متماسك ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الهام والحيوي في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

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