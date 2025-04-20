الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت 900 غارة ليلا بما في ذلك على منطقة الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - إنه "طبقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا".

وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية ليلًا، والتي تم صدها".

كما استخدم العدو خلال الليل 48 طائرة دون طيار، بما في ذلك واحدة على أراضي شبه جزيرة القرم، كما أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على مواقع قواتنا 444 مرة بالمدافع وقذائف الهاون، ونفذت 900 ضربة بطائرات دون طيار من نوع كوادكوبتر (مروحية رباعية مسيرة).

وتابع البيان: "إضافة لذخائر مختلفة، بما في ذلك 12 قذيفة مدفعية، و33 ضربة من طائرات دون طيار، وسبعة عمليات رمي ذخائر، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية".

وأضافت الوزارة، أن قوات من مجموعة "الغرب" التابعة لها، قبل بدء هدنة عيد الفصح، قامت بتحرير بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.