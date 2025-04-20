"تعليم الشرقية" توجه بإدراج التقييمات الأسبوعية كجزء أساسي من الحصة الأولى والأخيرة

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية صباح اليوم، حيث تفقد مدرسة عصام قورة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة ههيا التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية.

تفقد الفصول ومتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية

رافقه خلال الجولة، يحيى أبو النور، مدير عام إدارة ههيا التعليمية، حيث قام وكيل أول الوزارة بتفقد فصول المدرسة للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام المعلمين بالتعليمات والقرارات المنظمة. كما تابع موقف الكثافات الطلابية، والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس.

الااستعداد لاختبارات أبريل

وأصدر "رمضان" تعليمات بضرورة إدراج التقييمات الأسبوعية كجزء أساسي من الحصة الأولى والأخيرة على مدار الأسبوع، مع الاستعداد الجيد لاختبار شهر أبريل المقبل، مؤكدًا على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية بانتظام.

حوار مباشر مع الطلاب

حرص وكيل أول الوزارة على مناقشة الطلاب والطالبات فيما تم دراسته من المناهج، مشيدًا بارتفاع نسب الحضور، وموجهًا بضرورة الحرص على الانتظام الدراسي لما له من أثر مباشر على مستقبلهم.

تفعيل الأنشطة والمبادرات التربوية

وأشاد وكيل الوزارة بتفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة، ووجّه بتكثيف الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية والفنية، إلى جانب رعاية الطلاب الموهوبين، مؤكدًا أهمية مبادرة "ساعة خير" لتجميل المدرسة وتشجيرها.

دعم فني وتعليمي للطلاب داخل وخارج الفصل

ووجه مديرة المدرسة والمعلمين بضرورة دعم الطلاب وتيسير حصولهم على الأكواد وروابط المنصة التعليمية، مع المتابعة المستمرة لهم أثناء تواجدهم في المنزل، وتشجيعهم على متابعة برامج القنوات التعليمية.

كما شدد على استخدام السبورات التفاعلية وتفعيل استخدام "التابلت" من قبل الطالبات في الشرح والتطبيقات.

تطبيق الانضباط ومتابعة يومية دقيقة

وأكد وكيل أول الوزارة على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر، وكذلك حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة.

كما شدد على تفعيل الإشراف اليومي ومتابعة الطلاب أثناء الفسحة، والتنقل بين الفصول، ومغادرتهم للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، إلى جانب إحكام تأمين بوابات المدرسة وغلقها بعد طابور الصباح.

