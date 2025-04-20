الدفاع الروسية: أوكرانيا شنت هجمات بـ48 مسيرة وأطلقت 444 قذيفة على مواقعنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنّ القوات الأوكرانية شنت هجمات بـ48 مسيرة خلال الليل وأطلقت النار على مواقعنا بالمدافع وقذائف الهاون 444 مرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الدفاع الروسية تعلن التزام قواتها بهدنة عيد الفصح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي أن جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة التزمت بوقف إطلاق النار، وذلك بناءً على أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتبارًا من الساعة 18:00 من مساء السبت، 19 أبريل، وقد بقيت هذه القوات في مواقعها وخطوطها التي كانت قد سيطرت عليها سابقًا.

القوات الأوكرانية تخرق الهدنة بهجمات ليلية

رغم إعلان الهدنة بمناسبة عيد الفصح، أفاد البيان بأن القوات الأوكرانية نفذت هجمات ليلية على مواقع الجيش الروسي في منطقتي سوخايا بالكا وبوغاتير بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الدفاع الروسية أن هذه الهجمات تم صدها بالكامل.

تصعيد باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية

خلال الليل، استخدمت القوات الأوكرانية 48 طائرة مسيّرة، من بينها واحدة نفذت طلعة جوية فوق شبه جزيرة القرم.

كما تعرضت مواقع الجيش الروسي إلى 444 قصفًا بالمدفعية والهاونات، إضافة إلى 900 ضربة باستخدام طائرات كوادكوبتر مسيّرة، شملت عمليات إسقاط متنوعة للذخائر.

استهداف للمناطق الحدودية الروسية

تضمنت الهجمات الأوكرانية مناطق حدودية في مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، حيث تم تسجيل 12 عملية قصف مدفعي، و33 ضربة بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى 7 عمليات إسقاط ذخائر. وأكدت الوزارة سقوط قتلى وجرحى من المدنيين نتيجة هذه الهجمات، إلى جانب أضرار لحقت بالبنى التحتية والمنشآت المدنية.