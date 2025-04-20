12 شهيدا في قصف قوات الاحتلال مدن غزة وخان يونس ورفح

استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدن غزة وخان يونس ورفح.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شارع النخيل شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين.



وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة العقاد بحي المنارة جنوب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين هما: إسماعيل العقاد، ونجله أحمد.

كما قصف الاحتلال منطقة كف صوفا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين لم يتمكن الدفاع المدني والإسعاف من انتشالهم حتى اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51،157 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116،724 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفى سياق متصل.. أفادت "وفا" بأن عددا من المستعمرين هاجموا حافلة بالحجارة في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة ما أدى إلى تحطم زجاجها، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وعبثت بمحتوياته واقتمحمت قوة من جيش الاحتلال البلدة وداهمت منزل المواطن عبد الكريم، وفتشته وعبثت بمحتوياته ما أدى إلى حدوث دمار كبير فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد بلدة كفر الديك كغيرها من قرى وبلدات محافظة سلفيت، اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل بشكل مستمر واحتجاز المواطنين لساعات طويلة.

وفي السياق.. اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، ورعوا أغنامها بمعدات ومعالف ماشية البدو.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات لـ"وفا"، إن مستوطنين أدخلوا أغنامهم بشكل متعمد إلى قلب التجمع، وتركوا المواشي تعبث في ممتلكات الأهالي، من حقول مزروعة بالشعير وأماكن إطعام الأغنام.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى تقويض وجود الفلسطينيين، ودفعهم لمغادرة أراضيهم تحت الضغط.