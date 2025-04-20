صوت الناس.. مواطن يواجه بلاغات كيدية ويناشد وزير الداخلية لحمايته

أرسل مواطن استغاثة لباب صوت الناس يشكو فيها من واقعة غريبة تُثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية وسبل حماية المواطن حيث فوجئ المواطن محمد أحمد عبد الباقي المقيم والعامل بمدينة القاهرة أثناء مروره بأحد الكمائن الشرطية بأن هناك قضيتين معلقتين ضده إحداهما تعود إلى عام ٢٠٢٢، والأخرى إلى عام ٢٠٢٤ صادرتين ضده دون علمه أو إخطاره بالحضور أو التحقيق وتم تحرير المحاضر له في محافظة أخرى غير التي يسكن بها وهو ما اعتبره تعدياً صارخاً على حقوقه الدستورية والقانونية.

وأكد محمد عبد الباقي أن تلك القضايا كيدية ولا تستند إلى أي سند قانوني بل جاءت من أحد جيرانه في الأرض الزراعية بمحافظته محافظة الشرقية التي ولد بها، وهو لايعيش فيها من الأساس فهو مقيم في القاهرة ويعمل بالقاهرة ويسعى مقدم هذه هذه البلاغات إلى ترهيبه والضغط عليه لبيع أرضه الزراعية، المسجَّلة باسم والده تحت التهديد القانوني.

وأضاف: “لا أعلم كيف يحرر محضر باسمي دون علمي أو إخطاري من قبل نقطة الشرطة أو قسم الشرطة ولا كيف تتطور الأمور إلى قضية دون أن يخطرني أحد ولا حتى مذكرة بالحضور.. وفجأة أجد نفسي متهمًا في قضيتين أنا بريء منهما”.

وأشار عبد الباقي إلى أن كل شؤونه الشخصية والمهنية تتركز داخل القاهرة ولا تربطه صلة بأي نشاط في المحافظات التي صدرت منها المحاضر مما يؤكد أن الأمر لا يعدو كونه سلسلة من البلاغات الكيدية بهدف النيل من سمعته وتشويه صورته والتضييق عليه نفسيًّا وماديًّا.

ونوه إلى أن ما يزيد الأمر خطورة هو أن تلك القضايا قد تعرضه لمشكلات قانونية جسيمة بينما لا تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه .

وفي ختام حديثه ناشد محمد أحمد عبد الباقي المسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن تحرير محاضر دون إخطار أو إعلام شفهي أو ورقي أو بريد حتى أو دليل مطالبًا أيضًا بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة الإجراءات ورد اعتباره وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحقي كمواطن مصري.

رقم القضية الأولي: 4908 لسنة 2022

رقم القضية الثانية 5709 لسنة 2024

رقم الهاتف: 01030008663