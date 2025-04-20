وكيل "تعليم الشرقية": انتظام الدراسة وتقييمات أبريل في المقدمة

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحازم الأشموني محافظ الشرقية.

وقام "رمضان" صباح اليوم بزيارة تفقدية لمدرسة الشهيد معتصم أحمد محمد الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية، بحضور الأستاذ يحيى أبو النور، مدير عام الإدارة.

متابعة دقيقة لسير الدراسة والتزام المعلمين

اطمأن وكيل أول الوزارة خلال الجولة على انتظام الدراسة، والتزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية، كما تابع جهود فك الكثافات داخل الفصول، وموقف العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس.

تقييمات أسبوعية واستعداد لاختبار أبريل

وجه "رمضان" تعليماته بأن تكون التقييمات جزءًا أساسيًا من الحصة الأولى والأخيرة على مدار الأسبوع، مع الاستعداد الجاد لعقد اختبار شهر أبريل 2025، كما شدد على ضرورة متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية بشكل منتظم.

تشجيع الأنشطة ورعاية الموهوبين

وأكد أهمية ممارسة الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها: الرياضية، الثقافية، والفنية، مع الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين في المواد الدراسية والأنشطة المختلفة.

حوار مباشر مع التلاميذ

حرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على مناقشة التلاميذ فيما تم دراسته، وحثهم على الحضور والالتزام، مؤكدًا أن الانتظام في الدراسة هو الضمان الحقيقي لمستقبلهم التعليمي.