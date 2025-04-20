للعام الثانى .. مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الخلقية

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا من منظمة الصحة العالمية يُفيد بتجديد حصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من مرضيّ الحصبة والحصبة الألمانية، ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (Congenital Rubella Syndrome) للعام الثاني على التوالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للإجراءات الوقائية الناجحة التي طبّقتها وزارة الصحة والسكان، والتي شملت ارتفاع نسب التطعيم، وترصد وبائي فعّال، وجهود توعية متميزة، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

اجتماع إقليمي لتقييم الأوضاع الصحية في الشرق الأوسط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإشهاد الدولي جاء بعد اجتماع اللجنة الإقليمية المعنية بالقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، الذي عُقد بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمشاركة 6 دول من إقليم شرق المتوسط، منها مصر، بهدف تقييم الأوضاع واتخاذ قرار بشأن استمرار الإشهاد بالخلو من المرضين.

إشادة دولية بجهود مصر وبرنامج التطعيم الوطني

أضاف عبدالغفار أن اللجنة الإقليمية قدمت التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار على هذا الإنجاز بالإجماع، مشيدةً بتقدم مصر في مجال الوقاية ودعوتها للاستمرار في الحفاظ على أحد أقوى برامج التطعيم في الإقليم.

زيارات ميدانية تؤكد فاعلية المنظومة الصحية المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن لجنة التحقق قامت بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات، رافقها خلالها خبراء دوليون أشادوا بفاعلية نظام الترصد واكتمال أنشطة التطعيم، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الصارمة المتبعة، ما ساعد في الحفاظ على خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة نجاحات مصر في القضاء على أمراض مثل شلل الأطفال، والملاريا، والالتهاب الكبدي ب في الأطفال دون سن الخامسة.

دور البرنامج الموسع للتطعيمات ومنظومة الترصد الوبائي

أشار نائب الوزير إلى أهمية البرنامج الموسع للتطعيمات، الذي بدأ منذ عام 1984، في خفض معدلات المراضة والوفيات، من خلال توفير تطعيمات مجانية لكافة الأطفال على أرض مصر، دون تمييز. كما نوّه إلى الحملات الخارجية في المناطق النائية وجهود التوعية المجتمعية.

بدوره، صرح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بأن منظومة الوقاية تشمل أيضًا الترصد الوبائي لـ55 مرضًا، وقدرات معملية متطورة تتيح تشخيص دقيق وسريع، مع منظومة إحالة ومتابعة فعالة للحالات المؤكدة لضمان العلاج والرعاية.