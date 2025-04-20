أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الأحد 20/أبريل/2025 - 12:21 م

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد، 20 أبريل 2025، وذلك مقارنةً بمستوياتها أمس، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



وعلي صعيد أسعار الخضراوات، فقد ارتفعت أسعار البصل، والكوسة، والباذنجان، الفلفل الرومي والحامي، والملوخية، والخيار البلدي، أما أسعار الفاكهة فقد أرتفعت أسعار البرتقال، واليوسفي، بينما أستقرت أسعار بعض المنتجات الآخري

وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:





أسعار الخضروات



وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

وتراوحت أسعار البطاطس ما بين 4.5 و8.5 جنيه.

كما تراوحت أسعار البصل الأحمر ما بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أما أسعار البصل الأبيض فتراوح بين 4.5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

بينما تراوحت أسعار الكوسة ما بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي ما بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

وتراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي ما بين 9 جنيهات و14جنيهًا، بزيادة جنيه.

وتراوحت أسعار الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

وتراوحت أسعار الملوخية ما بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

وتراوحت أسعار الخيار الصوب ما بين 10 و14 جنيهًا.

وأخيرا تراوحت أسعار الخيار البلدي ما بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.





أسعار الفاكهة



وتراوحت أسعارجوافة ما بين 15 و27 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار برتقال صيفي ما بين 9 جنيهات و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بينما تراوحت أسعار يوسفي ما بين 21 و37 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

وأخيرا تراوحت أسعار الليمون البلدي ما بين 70 و90 جنيهًا.