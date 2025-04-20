رغم الهدنة المؤقتة.. روسيا تمطر كييف بالقصف

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من كييف، إنّه على الرغم من إعلان حالة الهدنة المؤقتة في أوكرانيا من قبل الرئيس الأوكراني، سجلت أوكرانيا استهدافا روسيا أدى إلى ضرب إحدى المباني السكنية في منطقة خرسون، موضحا أن ذلك كان يوم أمس.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك دوي انفجارات صاخبة في منطقة خاركيف، لذا أسرعت فرق الإنقاذ بإجلاء المدنيين الذين جرى استهدافهم من قبل إحدى مسيرات شاهد في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أنه أثناء حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهدنة دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأـوكرانية وضواحيها، كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوية، إذ أسقطت طائرة استطلاعية روسية، بحسب ما جاء في بيان سلاح الجو الأوكراني.

وتابع: «بالأمس، سمع دوي صفارات الإنذار في كييف جراء تحليق لمسيرة استطلاعية روسية تم اسقاطها لاحقا من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، إذ قال الرئيس الأوكراني فجر اليوم إنه تلقى معلومات من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية يؤكد فيها أن عملية الاقتتال مازالت مستمرة في المناطق والجبهات الشرقية من الأراضي الأوكرانية».