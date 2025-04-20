وفد من الكنيسة السريانية يهنئ البابا تواضروس والأنبا رفائيل بعيد القيامة

زار الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، يرافقه وفد من خدام الكنيسة، يوم الأحد 20 أبريل/ 2025، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية – القاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيدة.



لقاء المحبة

خلال الزيارة، قدّم الوفد التهاني إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ناقلين محبة واحترام الكنيسة السريانية، ومؤكدين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الكنيستين في مصر.



زيارة تهنئة إلى نيافة الأنبا رفائيل

كما توجّه الوفد إلى الكنيسة المرقسية بالأزبكية، حيث التقوا نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وقدّموا له التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في أجواء ود ومحبة ووحدة روحية.